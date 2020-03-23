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Коронавирус освободил преступников из тюрем

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Заключенных отправляют по домам раньше срока

В крупнейших тюрьмах США начали выпускать преступников из-за страха перед вирусом COVID-19. Власти опасаются, что инфекция может быстро распространиться в условиях большого скопления людей. 

Подобные меры были приняты в Нью-Йорке, Техасе, Калифорнии, Огайо и других американских штатах. Домой отправляют тяжелобольных или тех, кто совершил незначительные преступления, сообщает The Wall Street Journal.

Известно, что в других тюрьмах страны руководство запрещает любые посещения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, ограничены передвижения заключенных и проводятся дополнительные обследования персонала. 

Ранее "Утро" рассказало, что США обвинили Россию во враждебности из-за черного золота.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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