Заключенных отправляют по домам раньше срока

В крупнейших тюрьмах США начали выпускать преступников из-за страха перед вирусом COVID-19. Власти опасаются, что инфекция может быстро распространиться в условиях большого скопления людей.

Подобные меры были приняты в Нью-Йорке, Техасе, Калифорнии, Огайо и других американских штатах. Домой отправляют тяжелобольных или тех, кто совершил незначительные преступления, сообщает The Wall Street Journal.

Известно, что в других тюрьмах страны руководство запрещает любые посещения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, ограничены передвижения заключенных и проводятся дополнительные обследования персонала.

Ранее "Утро" рассказало, что США обвинили Россию во враждебности из-за черного золота.



