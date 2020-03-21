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США обвинили Россию во враждебности из-за "черного золота"

США обвинили Россию во враждебности из-за "черного золота"
Фото: pixabay.com
При этом о введении новых санкций пока речи не идет

Америка в очередной раз накинулась на Россию с обвинениями. В Штатах уверены, что мы придерживаемся враждебной политики в энергетической сфере. При этом о введении новых санкций из-за нефтяного скандала речи пока не идет.

С громким обвинением выступил один из представителей Госдепартамента. Чиновник заявил, что про ограничительные меры, а уж тем более про санкции заранее предупреждать не принято, потому что "это идет вразрез с политикой" Америки.

"Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей, и к этому я не буду больше ничего добавлять", – высказался сотрудник ведомства, передает ТАСС.

Дипломат отказался отвечать на вопрос о том, вели ли Штаты переговоры с российской стороной по нефтяному вопросу. При этом, напомним, в четверг, 19 марта, президент Америки Дональд Трамп заявил, что в "надлежащее время" подключится к разрешению разногласий из-за "черного золота" между РФ и Саудовской Аравией.

Не последнем игроком на поле "нефтяной битвы" выступает Китай, который в настоящий момент сильно портит картину для России. КНР не является союзником нашей страны в данном вопросе. В Поднебесной всегда закупали нефть у Саудовской Аравии, а наше "черное золото" не допускали даже до торогов. Своей тактикой Китай наносит настоящий удар в спину России

Полина ЛЕДОВСКИХ

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