Рим шокирован отсутствием европейской солидарности

Пандемия коронавируса продолжает испытывать Евросоюз на прочность. Итальянцы обвинили чехов буквально в краже медицинских масок, которые китайцы отправили им в качестве гуманитарной помощи. Как рассказали итальянские журналисты, их страна лишилась 680 тысяч масок и тысяч респираторов.

Узнать правду помог чешский исследователь Лукас Лев Червинка. Он сообщил газете la Repubblica, что полиция его страны якобы намеренно перепутала гуманитарный груз с изделиями, предназначенными для незаконной продажи. Эксперт обнародовал фото конфискованных чехами ящиков с медицинскими масками и респираторами. На снимках изображены коробки с этикетками, говорящими, по словам Червинки, о том, что этот груз Китай отправил в Италию. Как пишут журналисты, Минздрав Чехии три дня не мог признать тот факт, что присвоил гуманитарную помощь.

Однако Китай и Италия решили, что последняя получит новую партию масок и респираторов, потому что конфискованную Чехией уже распаковали и разослали в больницы.

"Это не жест европейской политики, это очень постыдная история", – заявил Червинка.

При этом агентство Xinhuanet опубликовало сообщение Минздрава Чехии, который выразил сожаление в связи с этим недоразумением. По словам представителей ведомства, 101 600 масок и респираторов, которые Китай отправил Италии, как гуманитарную помощь, полицейские конфисковали случайно. Прага обсуждает сложившуюся ситуацию с Пекином.

Любопытно, что Китай отдельно отправил 19 марта Чехии более миллиона медицинских масок и респираторов, о чем сообщил министр здравоохранения Томаш Петршичек в своем "Твиттер". При этом власти запретили чехам выходить на улицу без маски.

По последним данным ВОЗ, в Чехии, которая испытывает острую нехватку медицинских изделий, коронавирусом заразились 904 человека. Смертельных случаев не было. В Италии COVID-19 подхватили 47021 человек, скончались 4302 пациента.