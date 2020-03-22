Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

С туалетной бумагой и бутылками: Меркель застукали за пополнением запасов

С туалетной бумагой и бутылками: Меркель застукали за пополнением запасов
Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Канцлер Германии наплевательски отнеслась к ограничительным мерам, о которых сама же и вещала

В СМИ появилось фото Ангелы Меркель, которая совершила вылазку в супермаркет. Покупатели заметили фрау канцлер в одном из магазинов Берлина. При этом немецкий политик пренебрегла правилами безопасности, соблюдать которые сама же и призывала – маски на ней не было.

Тележку Меркель наполнила бутылками вина, туалетной бумагой, соленьями и прочими необходимыми товарами. Об этом сообщает RTL. В этом магазине, по данным издания, фрау канцлер – частый гость.

Напомним, ранее она на фоне пандемии коронавируса предупредила граждан об опасности и призвала быть сознательными – побыть в изоляции и соблюдать предписанные властями меры.

Кроме того, Меркель заявила на днях, что тяжелая ситуация, которая сложилась в Германии из-за вспышки COVID-19, осложнится в ближайшие недели еще больше. При этом она попросила немцев не опустошать в панике полки супермаркетов, назвав стремление напуганных граждан запастись продуктами "отсутствием солидарности".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей