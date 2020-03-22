Канцлер Германии наплевательски отнеслась к ограничительным мерам, о которых сама же и вещала

В СМИ появилось фото Ангелы Меркель, которая совершила вылазку в супермаркет. Покупатели заметили фрау канцлер в одном из магазинов Берлина. При этом немецкий политик пренебрегла правилами безопасности, соблюдать которые сама же и призывала – маски на ней не было.

Тележку Меркель наполнила бутылками вина, туалетной бумагой, соленьями и прочими необходимыми товарами. Об этом сообщает RTL. В этом магазине, по данным издания, фрау канцлер – частый гость.

Напомним, ранее она на фоне пандемии коронавируса предупредила граждан об опасности и призвала быть сознательными – побыть в изоляции и соблюдать предписанные властями меры.

Vean a Angela Merkel la mujer más poderosa del mundo, haciendo su mercado solita, sin escoltas. Ejemplo a seguir por muchos mandatarios del mundo. pic.twitter.com/AIFZAl0zT9 — Radio Caracas Radio (@RCR750) March 21, 2020

Кроме того, Меркель заявила на днях, что тяжелая ситуация, которая сложилась в Германии из-за вспышки COVID-19, осложнится в ближайшие недели еще больше. При этом она попросила немцев не опустошать в панике полки супермаркетов, назвав стремление напуганных граждан запастись продуктами "отсутствием солидарности".