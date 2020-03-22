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Россия отменяет рейсы в Турцию из-за пандемии

продолжениеЗа сутки в России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
Российские туристы не смогут свободно посещать любимый курорт с 23 марта

Самолеты из России в Турцию временно не будут летать по решению Росавиации. Из-за вспышки коронавируса пока курсировать будут лишь регулярные рейсы Москва-Стамбул и вывозные чартерные лайнеры. 

С 23 марта ограничат полеты в Японию и Таиланд. Аналогично с Турцией, рейсы можно будет выполнять лишь в Токио и Бангкок. Как передает содержание телеграмы Росавиации ТАСС, прямые рейсы останутся из столицы России в столицу Вьетнама. В другие города этой страны российские туристы попасть не смогут.

С понедельника добраться до Индонезии тоже станет сложно. Самолеты будут отправляться лишь в Денпасар на острове Бали. 

Ранее из-за пандемии COVID-19, которым в России заразились уже 306 человек, правительство страны ограничило многие рейсы и в Европу. Так, улететь можно, например, в Берлин, но невозможно в Гамбург. 

Полина ИВАНОВА

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