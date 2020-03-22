Общее число заболевших достигло 367 человек

Большая часть новых случаев заражения COVID-19 зафиксирована в Москве. В столице заболели 54 человека. Об этом со ссылкой наоперштаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом пишет ТАСС.

Также выявлен 1 случай в Новгородской области, 2 – в Кировской, 1 – в Архангельской, 1 – в Брянской и 2 – в Удмуртской республике, говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов заявил о необходимости "драконовских мер", чтобы сдержать его распространение.



