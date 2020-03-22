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В Крыму заговорили о "драконовских мерах" из-за COVID-19

В Крыму заговорили о "драконовских мерах" из-за COVID-19
Сергей Аксенов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Глава республики сделал жесткое заявление

Сергей Аксенов высказался о мерах по борьбе с распространением коронавируса после того, как стало известно о первом заболевшем на полуострове.

Напомним, ранее глава Крыма на своей странице в Фейсбук сообщил, что вирус выявили у жителя, который вернулся из Франции. Крымчанин, который пересек российскую границу через автомобильный пункт пропуска, не сообщил, что посещал неблагополучную по коронавирусу страну, написал Аксенов. Мужчину госпитализировали с симптомами ОРВИ. Позже подтвердилось, что он заразился китайским вирусом. Сейчас, по словам медиков, он в состоянии средней степени тяжести. Всех, кто с ним контактировал в Крыму, изолировали.

Позже во время ежедневного доклада о ситуации с коронавирусом на полуострове Аксенов заявил, что необходимы драконовские меры. В первую очередь он призвал просчитать наперед круг общения родственников заболевшего и таксиста, который его вез. Последнего, кстати, уже нашли и госпитализировали, передает "Аргументы недели Крым".

"Первая зона должна быть проверена вся стопроцентно, и в случае выявления у кого-то коронавируса соответственно тут же должно быть изолировано достаточно большое количество людей", – подчеркнул он. Трансляция заседания опубликована на странице Аксенова в соцсети.

Глава республики отметил, что распространение коронавируса невозможно будет остановить, если не принять жестки меры.

"Если меры оперативные драконовские мы принимать не будем, мы ситуацию не остановим, коллеги. Просто главное – скорость реагирования, все должны быть установлены, у всех пробы. … Если будут выявляться случаи, что те, кто под подозрением, шатаются по городу – вплоть до того, чтоб электронные браслеты надевали, чтоб можно было контролировать, что они дома сидят",

- заявил Аксенов. Его цитирует Крымское информагентство.

Ранее немецкий журналист объяснил, почему Россия может избежать эпидемии коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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