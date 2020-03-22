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Седокова схватилась за рюмку из-за пандемии

Седокова схватилась за рюмку из-за пандемии
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица раскрыла секрет, как уберечься от коронавируса

Анна Седокова поделилась полезной информацией с поклонниками. В своем Инстаграм она показала напиток, который употребляет, чтобы защититься от инфекции. На видео она показала налитую в рюмки ярко-желтую жидкость. Как выяснилось, это витаминный коктейль.

Звезда рассказала, по какому рецепту его готовит. Понадобится имбирь, лимон, молодой чеснок, любая зелень, кайенский перец и куркума. Все кроме приправ в порошке нужно пропустить через соковыжималку – и напиток для повышения иммунитета готов.

"В Калифорнии такие шотики продаются в маленьких бутылочках в крупных спорт клубах и магазинах со здоровой едой. Это немного остро, не B52, конечно, но по вкусу как острая хреновуха", – написала Седокова под роликом.

Певица поинтересовалась у подписчиков, как они предпочитают защищаться от коронавируса. Варианты были самые разнообразные.

"Водка и коньяк" "Молодцы 👍❤️ Я повышаю иммунитет тоже чесноком луком,,имбирем ,лимонами,мандаринами .А также делаю смесь : на терку имбирь,лимон с кожурой и добавляю мед ,сохраняю в баночке и ем" "Пьем облепиховый чай с мятой и медом"  "Чеснок и лук чистоганом, вот весь секрет))" – высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее счастливая Седокова рассказала о прибавлении в семействе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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