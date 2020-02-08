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"Наш сын": счастливая Седокова рассказала о прибавлении в семье

"Наш сын": счастливая Седокова рассказала о прибавлении в семье
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
В жизни певицы произошли важные перемены

Анна Седокова познакомила поклонников с новым членом семьи. Они очень долго его ждали, призналась она.

"Знакомьтесь наш c @janis.timma сын MABMA Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим", – написала  звезда в своем Инстаграм.

Речь идет о собаке, которую Седокова с ее возлюбленным Янисом давно мечтали завести. 

"Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли , но он с нами !!!!!" – судя по всему, щенок, которого баскетболист на видео тискает, сидя в авто, прибыл из Калифорнии.

Под кадрами Анна призналась Янису в любви и написала, что самое важное для нее – видеть в его глазах счастье.

Ранее Седокова уселась за стол в трусах-невидимках.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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