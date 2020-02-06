Певица появилась перед поклонниками в странном виде

Анна Седокова снялась практически обнаженной. Вероятно, ей некогда было одеться, поэтому в спешке она присела за стол только в узком черном лифе. Есть ли на певице трусы, понять сложно – самое интересное она прикрыла рукой. Впрочем, округлые ягодицы звезды, которые она отклячила, сидя на стуле, рассмотреть можно без труда.

Между тем в Инстаграм Седоковой, где появился пикантный снимок, разгорелась жаркая дискуссия о трусах-невидимках. Впрочем, оценить соблазнительные формы Анны пользователи тоже не забыли (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Ты че без трусов", " да,она в одном лифе", "Секси", "Этот скраб такой сильный, что растворил труселя" "Штаны тож сложно одеть))" "Хоть бы стринги надела, а то в прямом эфире изнасилуют", "Вы шикарно выглядите, Анна!" – высказались подписчики.

Ранее Седокова показала свои фальшивые соски.