Звезда похвалилась растяжкой

Анна Седокова удивила поклонников новым фото. Звезда, которая любит радовать фанатов откровенными снимками, показалась в закрытом наглухо спортивном костюме с драконом. На этот раз певица решила похвастаться не декольте, а великолепной физической формой. Анна высоко закинула ногу на стенку лифта и мило улыбнулась.





"Кто-то трудится, стены моет..а пофигу!" – немедленно отозвался рассерженный подписчик звезды. Однако он остался в одиночестве. Остальные привычно забросали Седокову комплиментами.



"Кудесница на все руки", "Вы Прекрасны", "Какая вы шикарная", "Как вы все только успеваете", "Нежность и страсть от Ани", "Анька крутая!!!", "Укротительница зверя", – написали подписчики артистки на ее страничке в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Поклонники творчества Анны привыкли, что их любимая звезда делится в соцсети откровенными образами. К примеру, в новом клипе Седокова появилась в виниловом костюме, подчеркнувшем ее грудь. А чуть раньше певица встала на колени в розовом корсете и прозрачных колготках.