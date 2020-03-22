На фоне погрузившихся в кризис европейских стран в РФ обстановка относительно спокойная

Почему нашу страну может миновать участь Италии, Китая, США и других государств, серьезно пострадавших из-за пандемии коронавируса, объяснил немецкий журналист.

По мнению Андре Баллина, в том, что Россию не парализовала вспышка COVID-19, есть доля везения. В нашей стране в самом начале распространения вируса из Китая оказались лишь двое граждан этой страны, что дало российским властям фору. Правительство успело подготовиться к борьбе с COVID-19.

Однако основной причиной благополучной обстановке в России журналист в материале, опубликованном в Der Standard, назвал решительные действия служб безопасности и санитарно-эпидемиологический контроль. Москва оперативно закрыла сухопутную границу с Китаем, остановила железнодорожное и воздушное сообщение, а в конце февраля закрыли въезд для граждан этой страны, где изначально зафиксировали вспышку коронавируса. Напомним, позже Россия запретила пересекать границу и гражданам других государств.

Въезжать на территорию теперь нельзя и с белорусским паспортом. Это решение возмутило президента страны Александра Лукашенко, который заявил, что у них все спокойно, а вот РФ "вся полыхает от коронавируса". В Москве прокомментировали едкое замечание Батьки, назвав его слова неправдоподобными.