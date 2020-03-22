Салат против коронавируса: витаминная бомба из простых продуктов
Пошаговый рецепт для всей семьи поможет бороться с вирусом. Витаминный салат из морской капусты готовится за считанные минуты. Еще один плюс блюда – его низкая калорийность. Есть можно, не опасаясь за фигуру.
Ламинария, или морская капуста, помогает восполнить нехватку
йода в организме, также она полезна для мозга и улучшает память. Вещества,
содержащиеся в водорослях, помогают защититься от инфекций, повышая иммунитет.
Кальмары богаты витаминами группы В, РР и С, а также железом, йодом, кальцием и
калием.
Ингредиенты:
- Кальмары – 400 гр
- Морская капуста – 1 банка
- Свежий огурец – 1 большой
- Зелень свежая – по вкусу
- Масло подсолнечное или оливковое – для заправки
- Соль, перец – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Первым делом нужно подготовить тушки кальмаров. Помыть, очистить от пленок. Опустить в подсоленную кипящую воду на четыре минуты. Если свежих кальмаров нет, можно без проблем использовать консервы.
Шаг 2
Остывшие кальмары нарезать тонкими полосками, огурцы – соломкой.
Шаг 3
В салатник выложить морскую капусту и остальные ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу, полить маслом. Для более насыщенного аромата можно заправить оливковым.
Шаг 4
Дополнительную порцию витаминов даст свежая зелень – петрушка, кинза или укроп. Мелко порубите и украсьте ей сверху готовый салат. "Витаминная бомба" против коронавируса готова.
Ранее "Утро" публиковало рецепт закуски из картофеля.
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