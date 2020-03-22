Укрепить иммунитет во время вспышки COVID-19 можно доступными способами

Пошаговый рецепт для всей семьи поможет бороться с вирусом. Витаминный салат из морской капусты готовится за считанные минуты. Еще один плюс блюда – его низкая калорийность. Есть можно, не опасаясь за фигуру.

Ламинария, или морская капуста, помогает восполнить нехватку йода в организме, также она полезна для мозга и улучшает память. Вещества, содержащиеся в водорослях, помогают защититься от инфекций, повышая иммунитет. Кальмары богаты витаминами группы В, РР и С, а также железом, йодом, кальцием и калием.



Ингредиенты:

Кальмары – 400 гр

Морская капуста – 1 банка

Свежий огурец – 1 большой

Зелень свежая – по вкусу

Масло подсолнечное или оливковое – для заправки

Соль, перец – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Первым делом нужно подготовить тушки кальмаров. Помыть, очистить от пленок. Опустить в подсоленную кипящую воду на четыре минуты. Если свежих кальмаров нет, можно без проблем использовать консервы.

Шаг 2

Остывшие кальмары нарезать тонкими полосками, огурцы – соломкой.

Шаг 3

В салатник выложить морскую капусту и остальные ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу, полить маслом. Для более насыщенного аромата можно заправить оливковым.

Шаг 4

Дополнительную порцию витаминов даст свежая зелень – петрушка, кинза или укроп. Мелко порубите и украсьте ей сверху готовый салат. "Витаминная бомба" против коронавируса готова.

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