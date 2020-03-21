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"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19

"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Фото: pixabay.com
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Природным лекарством в СССР были завалены полки магазинов

Ламинария, а точнее, морская капуста, поможет защититься от пандемии коронавируса. В советское время этим товаров были завалены полки продуктовых магазинах. Об антибактериальном средстве необычной зелени рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

Врач заявил, что ламинария защитит не только от китайской заразы, но и от других инфекций. Она поможет здоровым людям укрепить иммунитет. Гинзбург уточнил, что морская капуста не лечит от COVID-19.

Специалист порекомендовал есть такую зелень не только тем, кто боится пандемии, но и просто далеко живущим от моря. Ламинария восполнит нехватку йода в организме. Элемент полезен для мозга и развития памяти, а также борется с хронической усталость.

Гинзбург дополнил, что употреблять морскую капусту стоит несколько раз в неделю. Она полезна и в сушеном, и в консервированном виде, пишет телеканал "Царьград". 

Ранее утро раскрыло секрет отвара, который спасет от импотенции

Полина ЛЕДОВСКИХ

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