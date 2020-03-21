Гимнастка не справилась с эмоциями

Ляйсан Утяшева вместе с Павлом Волей отсиживаются дома из-за пандемии коронавируса. Наравне с другими российскими звездами спортсменка и телеведущая показала поклонникам, как развлекается в вынужденной изоляции.

В своем Инстаграм она выложила ролик, из-за которого, как она призналась, у нее случилась "смеховая истерика". Чтобы чем-то себя занять, Утяшева решила записать видео, где позирует в обтягивающем платье, принимая соблазнительные позы на леопардовом коврике. Однако что-то пошло не так. Вмешался супруг Ляйсан – юморист Павел Воля, который перетянул внимание на себя и спародировал красотку. На второй части видео шоумен под песню "Девочка моя синеглазая" извивается на полу, смешно дрыгая ногами.

"Настроение #пятница Чуть-чуть домашнего 🔞 Я снимала его... Он снимал меня 😂🤣❤️ Смотреть до конца, умоляю... Смонтировала все после смеховой истерики", – подписала она забавный ролик.

Пользователи признались, что видео насмешило их до слез, и пожелали звездной паре оставаться такой же позитивной и счастливой (орфография и пунктуация сохранены).

"до слез" "Блин,какие вы офигенные,смотришь на вас и понимаешь есть счастье и любовь на этом свете!!!" "Какие вы молодцы! Красивые умные позитивные!!!!!" – написали они.

Ранее Утяшева пожаловалась на жизнь в США, куда поехала вместе с Волей на гастроли.