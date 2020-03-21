Карантин отлично влияет на отношения Хилькевич и Волкова

Звезда популярного молодежного сериала "Универ", очаровательная блондинка Анна Хилькевич не осталась в стороне от карантина из-за пандемии коронавируса. Актриса решила записать для поклонников видео в защитной маске, однако ей шутливо помешал супруг Артур Волков.

Анна пыталась снять ролик, используя суперзум, когда к ней вплотную подошел муж. Лицо девушки оказалось на уровне пресса Волкова. Лучезарная блондинка ничуть не смутилась и опубликовала видео на своей странице в "Инстаграм".

Девушка славится отличным чувством юмора, не даром снималась в юмористическом ситкоме. И в этот раз актриса отличилась: она оставила под роликом очень задорную и жизнерадостную подпись.

"Все самое настоящее получается не специально. хотела снять суперзум с масочкой, а получился супер муж с самочкой. а вы говорите, карантин (ну, или самоизоляция) не повышает рождаемость)))))", – прокомментировала произошедшее на видео Хилькевич (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Поклонники по достоинству оценили подход артистки к карантину. Многие оставили в комментариях смеющиеся смайлики, кто-то высказался относительно самоизоляции. Немногие фанаты Анны разделяют опасения россиян относительно распространения коронавируса.

"У вас самоизоляция ,а люди также все ходят на работу, тц работают и тд", "Вот помешались на этой болезни!!Меня она не возьмёт, "я проспиртован", – высказались подписчики телезвезды.

Между тем, представители отечественного шоу-бизнеса давно разделились на два лагеря. Светские львицы, такие как Виктория Боня и Ксения Бородина, не верят в опасность COVID-19 и не ограничивают себя в плане передвижений по миру. Исполнительницы Наташа Королева и Лолита Милявская, напротив, приняли все меры, чтобы не подхватить "китайскую заразу".