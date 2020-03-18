Певица показала, как защищается от COVID-19

Украинская исполнительница Наташа Королева похвасталась перед подписчиками новым аксессуаром. Артистка решила спрятать лицо под модной маской, усыпанной камнями. Дизайнерское изделие должно защитить ее от коронавируса.

Жена Тарзана считает, что унывать в сложившейся ситуации нельзя, а зараза обойдет ее внешность стороной. "Вот какая у меня красота. Артисты всегда остаются артистами в любых ситуациях, даже в самых чрезвычайных. Хочется красоты", – сказала она на камеру.

Пользователи не разделили желание певицы украшать себя в такой сложной ситуации. Модные маски выглядят глупо, учитывая, что от коронавируса умирают люди, а в аптеках такое средство защиты уже не найти, отметилди они и раскритиковали звезду: "Не круто, а глупо!", "Мда... Пользуясь случаем, народ естественно занялся маразмом", "У моей собаки похожий намордник", "Не смешно, люди страдают", "Очень красиво, в Москве вообще масок нет", "Наташа, зачем ты так? С этим не шутят".

Ситуация с коронавирусом коснулась многих знаменитостей. Часть артистов отменяют концерты и отказываются от заграничных поездок, другие вынуждены сидеть на карантине. Ольга Серябкина решила устроить выступление в формате онлайн-трансляции, чтобы поддержать своих слушателей.