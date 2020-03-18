Королева спрятала лицо под модной маской
Украинская исполнительница Наташа Королева похвасталась перед подписчиками новым аксессуаром. Артистка решила спрятать лицо под модной маской, усыпанной камнями. Дизайнерское изделие должно защитить ее от коронавируса.
Жена Тарзана считает, что унывать в сложившейся ситуации нельзя, а зараза обойдет ее внешность стороной. "Вот какая у меня красота. Артисты всегда остаются артистами в любых ситуациях, даже в самых чрезвычайных. Хочется красоты", – сказала она на камеру.
Пользователи не разделили желание певицы украшать себя в такой сложной ситуации. Модные маски выглядят глупо, учитывая, что от коронавируса умирают люди, а в аптеках такое средство защиты уже не найти, отметилди они и раскритиковали звезду: "Не круто, а глупо!", "Мда... Пользуясь случаем, народ естественно занялся маразмом", "У моей собаки похожий намордник", "Не смешно, люди страдают", "Очень красиво, в Москве вообще масок нет", "Наташа, зачем ты так? С этим не шутят".
Ситуация с коронавирусом коснулась многих знаменитостей. Часть артистов отменяют концерты и отказываются от заграничных поездок, другие вынуждены сидеть на карантине. Ольга Серябкина решила устроить выступление в формате онлайн-трансляции, чтобы поддержать своих слушателей.
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