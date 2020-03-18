"Такого еще не было": Серябкина проведет концерт в интернете
Из-за коронавируса многие артисты вынуждены отменить или перенести выступления. Ольга Серябкина не хочет лишать слушателей своих песен, поэтому решила провести онлайн-концерт для всех тех, кто сейчас отсиживается дома.
Певица хочет не только обезопасить людей, но и остановить панику. Она считает, что музыка должна быть с каждым человеком в любой день.
"Это будет настоящий живой концерт в реальном времени. И каждый из вас сможет оказаться на нем без риска для своего здоровья", - написала экс-солистка "Серебра" в "Инстаграм".
Пока артистка обдумывает время и место проведения выступления. Также не известно, на какой именно площадке можно будет посмотреть онлайн-трансляцию.
Интернет-пользователям идея Ольги Серябкиной понравилась. Они с нетерпением ждут нестандартный концерт певицы и просят ее беречь себя от коронавируса: "Будь аккуратна. Мы тебя любим, идея бомба. Такого еще не было", "Отличная новость, без вас скучно", "Будьте осторожнее", "Берегите себя", "Идея пушка. Ждем, любим. Береги себя".
До этого Ольга Серябкина нарядилась в кожу в честь праздника и без штанов рассказала о переменах в жизни.
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