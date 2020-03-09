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Экс-солистка «Серебра» нарядилась в кожу в честь 8 Марта

Экс-солистка «Серебра» нарядилась в кожу в честь 8 Марта
Ольга Серябкина. Фото: https://www.instagram.com/seryabkina/
Ольга Серябкина не смогла выбрать лучшую из трех провокационных фотографий

Многие медийные личности и звезды поздравили поклонников с Международным женским днем, запостив стильные или просто радостные снимки в свои "Инстаграм"-аккаунты. В стороне не осталась и самая известная из бывших участниц группы "Серебро" Ольга Серябкина. Певица опубликовала три фото в кожаном костюме, написав, что не может выбрать одно, ведь они все вышли отлично.

На снимках видно, что исполнительна одета в стильный кожаный костюм, состоящий из жилетки и штанов. Сверху Ольга накинула джинсовую куртку. Обулась звезда в черного цвета ботильоны.

Радует и разнообразие поз, которые принимала Серябкина в период фотосессии. На первом снимке она сидит, откинувшись на спинку кресла и задрав ноги вверх. На втором исполнительница на коленях. Третье фото снова сделано на кресле, но на этот раз Ольга находится просто в расслабленной позе.

Подписчики остались в восторге от подборки. Они поблагодарили девушку за то, что она радует их в праздничный день.

"Крутая ты!!₽)))", "Какая афигенная", "И мне ты очень нравишься,с праздником, Олечка", "Огненная горячая Оля", "Моделька мояяя", "Спасибо ,что радуешь", - прокомментировали поклонники, поздравив певицу с Международным женским днем (орфография и пунктуация сохранены).

Ольга часто выкладывает горячие фото в своем "Инстаграм"-аккаунте. Недавно она опубликовала снимок в полупрозрачном боди. Таким образом певица аннонсировала свой новый проект. А вот снимок в халате не было привязано к выходу новой песни. Серябкина просто взбудоражила своих подписчиков, закинув голую ногу на ногу. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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