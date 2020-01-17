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"До сих пор мутит": Серябкина выставила напоказ свой чебурек

"До сих пор мутит": Серябкина выставила напоказ свой чебурек
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Полная страсти экс-солистка "Серебра" обратилась к поклонникам

Певица Ольга Серябкина призналась, что никак не может отойти от новогодних каникул, хотя и соскучилась по столичной суете, и попросила поклонников поделиться, как они вошли в рабочий ритм. Вопрос в Instagram сногсшибательная брюнетка сопроводила фото, на котором она эротично прикасается к влажным губам откусанным мини-чебуреком. 

"До сих пор мутит!",

– парировала экс-солистке "Серебра" поклонница, отметив, что артистка роскошно выглядит. Другие обратили внимание, что их любимица обстригла челку, закидав Серябкину комплиментами. 

"Тебе с челкой очень хорошо", "Прическа – бомба", "Сразу челку сделать захотелось", "Лет пятнадцать с плеча", "Ждала фото с челкой со вчерашнего вечера", Олька, не признал тебя сразу", – отреагировали на публикацию в Сети фанаты. 

Ранее звезда засветила начес прямо на улице. 

Ксения АНДРЕЕВА

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