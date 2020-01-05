Мороз горячую звезду не испугал

Ольга Серябкина отправилась релаксировать в горы. На заграничном курорте бывшая участница группы "Серебро" отбросила комплексы и разделась прямо на свежем воздухе. Фото на фоне заснеженного пейзажа появилось в ее Инстаграм. Серябкина спустила верхнюю часть комбинезона, продемонстрировав неожиданную деталь своего наряда – голубой лифчик с начесом, и написала, что ей не холодно.

Подписчики тем не менее посоветовали ей поберечь здоровье. Других позабавил бюстгальтер звезды, третьи намекнули, что Серябкина поправилась (орфография и пунктуация сохранены).

"Простынешь, а вам ещё детей рожать" "у неё с начёсом бюстгальтер" "В меховом бюстгальтере" "Пончик" "Купальник зачётный, надо такой же связать" "Шерстяной? 0_о. Крутоооо", – написали комментаторы.

Ранее Серябкина снялась в прозрачном платье.