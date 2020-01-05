Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Серябкина засветила начес прямо на улице

Серябкина засветила начес прямо на улице
Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Мороз горячую звезду не испугал

Ольга Серябкина отправилась релаксировать в горы. На заграничном курорте бывшая участница группы "Серебро" отбросила комплексы и разделась прямо на свежем воздухе. Фото на фоне заснеженного пейзажа появилось в ее Инстаграм. Серябкина спустила верхнюю часть комбинезона, продемонстрировав неожиданную деталь своего наряда – голубой лифчик с начесом, и написала, что ей не холодно.

Подписчики тем не менее посоветовали ей поберечь здоровье. Других позабавил бюстгальтер звезды, третьи намекнули, что Серябкина поправилась (орфография и пунктуация сохранены).

"Простынешь, а вам ещё детей рожать" "у неё с начёсом бюстгальтер" "В меховом бюстгальтере" "Пончик" "Купальник зачётный, надо такой же связать" "Шерстяной? 0_о. Крутоооо", – написали комментаторы.

Ранее Серябкина снялась в прозрачном платье.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей