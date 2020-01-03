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Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье с большим разрезом. Поклонники оценили вид сзади.
Певица призналась в своем Инстаграм, что ничего в январские выходные делать не хочет – только ест и спит и развлекает себя просмотром фильмов.
"лично я максимально отдыхаю и ничего не хочу делать)). Ем, сплю, смотрю фильмы", – написала она под сексуальным фото.
Прелести Серябкиной не остались без внимания. Некоторые пользователи с сарказмом отметили, что режим отдыха уже дает о себе знать – мол, ягодицы звезды выглядят теперь гораздо внушительнее (орфография и пунктуация сохранены).
"А раньше тоже у нее была такая огромная попка" "На такую жопу как у тебя вряд ли приключений найдёшь"
"Зад что надо))" "Попа как у Ким" "Классный задок. Конечно, если максимально отдыхать, есть и ничего не делать, можно нагулять такую классную жопу", – высказались комментаторы.
Впрочем, Ольга на колкости никак не отреагировала.
Ранее Серябкина сфотографировалась в лесу без белья.
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