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Серябкина в прозрачном платье отклячила пышный зад

Серябкина в прозрачном платье отклячила пышный зад
Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Экс-участница группы "Серебро" изменилась за новогодние праздники

Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье с большим разрезом. Поклонники оценили вид сзади.

Певица призналась в своем Инстаграм, что ничего в январские выходные делать не хочет – только ест и спит и развлекает себя просмотром фильмов.

"лично я максимально отдыхаю и ничего не хочу делать)). Ем, сплю, смотрю фильмы", – написала она под сексуальным фото.

Прелести Серябкиной не остались без внимания. Некоторые пользователи с сарказмом отметили, что режим отдыха уже дает о себе знать – мол, ягодицы звезды выглядят теперь гораздо внушительнее (орфография и пунктуация сохранены).

"А раньше тоже у нее была такая огромная попка" "На такую жопу как у тебя вряд ли приключений найдёшь"

"Зад что надо))" "Попа как у Ким" "Классный задок. Конечно, если максимально отдыхать, есть и ничего не делать, можно нагулять такую классную жопу", – высказались комментаторы.

Впрочем, Ольга на колкости никак не отреагировала.

Ранее Серябкина сфотографировалась в лесу без белья.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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