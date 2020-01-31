Экс-солистка группы "Серебро" похвасталась пышными формами

В интернет попал новый снимок Ольги Серябкиной без лифчика. Артистку застукали в кафе в короткой кофте, сквозь тонкую ткань которой виднелись соски. В Инстаграм, где было опубликовано фото, начали обсуждать тело певицы и выход ее новых песен.

"Сижу и думаю... Спалить дату релиза или пускай будет сюрприз", – обратилась к подписчикам бывшая солистка "Серебра".

Поклонники умоляют звезду раскрыть дату выхода новых песен, а к ее внешности относятся по-разному. Одни, глядя на фото, обсуждали только вес знаменитости, другие в восторге от груди брюнетки, которую она не стала скрывать лифчиком.

"Мы хотим сюрприз", "Уже все спалила", "Что же ты творишь", "Классный образ", "Шикарная", "Такая красивая", "Такое лицо красивое", "Холодно", "Стриптиз", "Какая красотка", "Эти штаны тебя полнят", "Лицо сексуальное, а все равно кость широкая и лишний жир", – оценили снимок подписчики.

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