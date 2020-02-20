Экс-солистка группы "Серебро" без штанов рассказала, как изменилась ее жизнь

Ольга Серябкина опубликовала в "Инстаграм" фото, где она сидит на стуле в халате. Одну ногу певица притянула к себе, из-за чего ее одежда задралась. На виду оказались голые ноги знаменитости, которые тут же принялись обсуждать подписчики.

Одни считают Серябкину красоткой, другие указывают на недостатки – лишний вес и отсутствие голоса.

"Фотка не особо, ноги с пробегом, но, а что делать, работа артиста", "Котенок такой", "Самая красивая", "Нет ни фигуры, нет ни голоса", "У тебя какой-то фетиш ног?" – написали артистке комментаторы.

Сама Серябкина решила рассказать о новом периоде в своей жизни. Несколько месяцев назад Максим Фадеев распустил свой продюсерский центр, где работала артистка. Теперь, как рассказывает Ольга, она сама занимается своей карьерой.

"Недавно я пережила момент тотальной перезагрузки. В каком-то смысле я правда начала с нуля, ведь дело всей моей жизни стало полностью зависеть от меня. Да, в чем-то мне было легче, потому что у меня позади большой творческий бэкграунд. Но при этом, во многих рабочих моментах я оказалась новичком", – поделилась бывшая участница группы "Серебро".

Ранее Ольга Серябкину засняли без лифчика в публичном месте.