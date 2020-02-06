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Серябкина надела пиджак на голое тело

Серябкина надела пиджак на голое тело
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Экс-солистка группы "Серебро" открыла декольте

Ольга Серябкина на фотосессии примерила новый образ – позировала в кожаном пиджаке, под который, похоже, ничего не надела. В кадре грудь артистки из-за большого выреза оказалась на виду. Некоторые пользователи гадают, что же произошло во время съемок, ведь на снимке певица изображена кричащей.

Возможно, такой снимок бывшая участница группы "Серебро" сделала из-за выхода новой песни "Что же ты наделал?".

"Вы когда-нибудь жалели о своих поступках? Попадали в нелепые ситуации? Слышали в свой адрес фразу: "Что же ты наделал?" Уверена, что не раз", – обратилась звезда к подписчикам в Инстаграм.

Как оказалось, новый хит стал первой самостоятельной работой певицы. Теперь она выступает под своим именем и фамилией и больше не является подопечной Максима Фадеева.

Поклонники без ума от творчества артистки. Им нравится как ее новая песня, так и внешность. "Трек бомба", "Божественная красавица", "Кайф", "Пушка", "Олечка! Любимая! Поздравляю, трек бомба!", "Очень дерзко и круто", "Как ты обновилась", "Перемены к лучшему", "Оля поздравляю! Это супер классный трек!" – похвалили экс-солистку "Серебра" комментаторы.

До этого Ольгу Серябкину поймали без лифчика в кафе. Ранее она показала интимные места в камеру.

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость николай
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...Скрябкина надела пиджак, Скрябкина сняла пиджак,Каменских нагнулась, Каменских выпрямилась, Лобода в штанах, Лобода без штанов, Волочкова в трусах, Волочкова без трусов, ГОСПОДА, ВАМ ЭТО ИНТЕРЕСНО? У ЖУРНАЛИСТОВ ЕСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ?
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