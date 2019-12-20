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Ольга Серябкина кардинально сменила имидж. Певица снялась с новой прической – мелкими кудрями, а также надела темный пиджак с глубоким вырезом.
Новый образ артистки поклонники не оценили и сравнили ее с другими исполнителями:
"Что-то не весело", "Как Леонтьев", "Это что за зашуганная какашка в студии там за микрофоном", "Образ Зиверт".
Однако большинству подписчиков снимок понравился, прическа Серябкиной вызвала восторг:
"Эти кудри, обожаю", "Красоточка наша, звезда!", "Ух какая, огонь", "Ты просто космос", "Моя кудряшка", "Вау, какая ты на этой фотке крутая", "Секс", "Бомбическая".
Ранее экс-солистка группы "Серебро" опубликовала фото без лифчика, а один из подписчиков предположил, что у певицы выросла новая грудь.
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