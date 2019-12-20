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"Зашуганная": Серябкину разнесли за новый образ

"Зашуганная": Серябкину разнесли за новый образ
Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "Серебра" вышла на сцену в необычном виде

Ольга Серябкина кардинально сменила имидж. Певица снялась с новой прической – мелкими кудрями, а также надела темный пиджак с глубоким вырезом.

Новый образ артистки поклонники не оценили и сравнили ее с другими исполнителями:

"Что-то не весело", "Как Леонтьев", "Это что за зашуганная какашка в студии там за микрофоном", "Образ Зиверт".

Однако большинству подписчиков снимок понравился, прическа Серябкиной вызвала восторг:

"Эти кудри, обожаю", "Красоточка наша, звезда!", "Ух какая, огонь", "Ты просто космос", "Моя кудряшка", "Вау, какая ты на этой фотке крутая", "Секс", "Бомбическая".

Ранее экс-солистка группы "Серебро" опубликовала фото без лифчика, а один из подписчиков предположил, что у певицы выросла новая грудь.

Карина СИРАЗОВА

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