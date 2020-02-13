Бывшая подопечная Максима Фадеева спустила штаны

Екатерина Кищук поделилась с подписчиками фотографиями в эротичном белье собственного производства. Для одного из фото певица повернулась к камере ягодицами и приспустила штаны – так в кадр попали ее микротрусы с цепочками.

Фотографии в нижнем белье бывшая солистка группы "Серебро" разместила в Инстаграм, где поклонники сразу же начали обсуждать формы Кищук. Некоторые пользователи предложили артистке руку и сердце.

"Катя, как всегда, прекрасна", "Катя, будь моей женой", "Просто огонь", "Невероятная", "Без белья тебе будет лучше", "Как красиво", "Отличная грудь", "Сексапильная толстушечка", "Красотища", – написали Кищук в Инстаграм.

Екатерина пела в группе "Серебро" до 2019 года. После ухода из коллектива певица записала сольный альбом, однако, в интернете больше обсуждают не творчество артистки, а ее сексуальные фотографии.

Например, недавно Екатерина Кищук показала свою выросшую грудь.