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"Совсем обалдела?": Кищук снялась в блестках вместо одежды

Екатерина Кищук. Кадр youtube.com
Экс-солистка группы "Серебро" заинтриговала поклонников

Екатерина Кищук, известная многим по обнаженке, снова оголилась. И смелое фото опубликовала в Instagram. 

В кадре артистка изображена в лимузине. На ее ногах – кроссовки. Кроме них на девушке ничего нет. Вместо одежды тело покрыто разноцветными блестками. Грудь певица закрыла руками.

О том, что значит такое фото, красотка не сообщила. Она оставила под снимком лишь пару слов.

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Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Фото вызвало у поклонников противоречивые эмоции. Одни писали:

"Это пушка", "Ля, какая блестяшка", "Золотой рыбкой быть непросто", "Давайте скинемся Кате на одежду", "Я знаю, чем займусь вечером", "Отмываться долго будешь".

Другие были заинтригованы и оставили разные комментарии.

"Ты совсем обалдела?", "Катюха, снова напилась?", "Из полиции, стало быть, едешь?!", "Это ты в тюрьме?", "Так была в мусарке или нет?", "Это такая камера в ментовке?", "Это тебя за эти фотки повязали?", "Освободили, что ли?""Не в СИЗО? И слава богу", 

– спрашивали и предполагали они.

Ранее во "ВКонтакте", на фан-странице, посвященной Кищук, появилось видео. На нем показано, что девушка находится в полиции. Подписчики гадали, что это значит. Среди версий высказывались мнения, что это очередные съемки, попытки набрать популярность, некоторые даже решили, что певицу задержали. Точной информации не было, да и Катя промолчала.

Кищук была солисткой "Серебра" с 2016-го по 2019 год. И покинула группу за Ольгой Серябкиной. После ухода она завела собстенную страницу в Instagram, и выкладывает там чересчур откровенные снимки. 

Бывшая участница музыкального коллектива, как и другие ее коллеги, любит "пощекотать нервы" фанатам. Но предпочитает развлекать их разными провокациями – то намекнет, будто ждет ребенка, то выставит напоказ абсолютно голое тело, то расскажет о замужестве, напоминает "Пятый канал"

До этого Катя прогулялась без белья по Парижу, устроила эротику в лесу, полностью разделась и показалась в прозрачной блузке, через которую была видна ее обнаженная грудь.

Полина ДОРОЖКИНА
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