"Сладкий персик": известная певица оголила бюст

Экс-солистка группы "Серебро" свела с ума поклонников

Катя Кищук всегда прекрасно справлялась с задачей быть объектом желания. После ухода из коллектива она сохранила провокационный стиль и по-прежнему выкладывает в Instagram интригующие фото. В этот раз вместо платья с глубоким декольте она надела на обнаженное тело прозрачную розовую блузу со звездами на груди.

"Feeling so good (Чувствую себя так хорошо)",

– сообщила она под кадром. Фанаты не остались равнодушны к такому виду певицы.

Многие хвалили ее: "Богиня красоты вновь спустилась к смертным", "Просто супер", "Милашка", "Лучшая", "Ты прекрасна", "Прелесть", "Ушла из "Серебра", стала еще лучше","Потрясная", "Диснеевская принцесса", "Какой зайчик", "Вау... крутая", "Огонь", "Классная", "Шикарная", "Просто бомба", "Чудесно", "Обалденная!", "Шик, блеск", "Волшебная".

У представителей сильного пола эмоции и вовсе зашкаливали. Мужчины их не сдержали.

"Ты мой сладкий персик", "Вот это орешек", "Катя без сисядержателей прекрасна", "С каждым разом все пикантнее", "Я готов стать рабом", "Катя Кищук, давай встречаться", "У меня крышу сносит", "Аааааа, секс", "Киса, давай я уберу этот фильтр из блесточек?", "Зачем такую прелесть скрывать?", "Какие буфера, держите меня семеро!", "Когда я вижу Вас, тоже мне станет хорошо, обожаю ваши вишни", "Что соски все залепляешь да залепляешь?", "Снимись в порнухе, пожалуйста, малышка", "Девочка-конфеточка", "Вот это сиськи! А какая жопа!.. Сочная!", "Из ширинки дым повалил", "Не могу, хочу тебя",

– бурно реагировали они. Некоторые даже выразили желание стать фотографами артистки.

Не так давно экс-солистка группы "Серебро" удивила неожиданным фото с собственной свадьбы во Франции. Катя Кищук вышла замуж за эстонского рэпера Томми Кэша, что стало большой неожиданностью для поклонников. Никто не подозревал, что сердце девушки занято.

Узнавать о новых событиях в жизни артистки в последнее время было трудно, ведь страницей в соцсети теперь пользуются другие участницы группы. И та миллионная аудитория, которую собрала певица, пригодится им. Первое выступление нового состава коллектива фанаты приняли очень холодно, да и само трио назвали самым провальным за всю историю существования.

А Кищук быстро востановила старый микроблог, который покинула, когда стала участницей "Серебра". Сейчас у нее там почти 700 тысяч подписчиков. Артистка планирует начать сольную карьеру.