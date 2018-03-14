Слухи об "отце" российской эстрады вызвали панику

Звезды отечественной сцены намекнули на возникшие проблемы у продюсера Макса Фадеева

Подопечные Максима Фадеева опубликовали на своих страницах в Instagram ужасающие кадры: исчезающую надпись на траурном черном фоне "ПЦМФ больше нет" (ПЦМФ – продюсерский центр Максима Фадеева).

Подобный пост, например, можно обнаружить в микроблогах группы "Серебро", Юлии Савичевой, Олега Майами. Артисты ограничились лишь изображением, никаких расшифровывающих его смысл надписей они не дали. При этом официальный сайт организации работает в штатном режиме.

Разумеется, пользователи Сети подняли шум. Они стали выражать свое сожаление и задаваться вопросами: "Что случилось?" Многие напрямую обратились за разъяснениями к знаменитостям, но те хранят гордое молчание.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Мар 14, 2018 в 2:01 PDT

Некоторые даже начали переживать за судьбу самого продюсера. "Что с Максом?", "Надеюсь, что ничего страшного не произошло", – появились тревожные предположения.

Позже кто-то обратил внимание на то, что он лайкнул этот пост. А значит, с ним все в порядке.

Впрочем, скептики больше чем уверены, что это ловкий рекламный трюк, в которых Фадеев весьма преуспел. Возможно, на лейбле просто задумались о ребрендинге. В любом случае в ближайшее время интрига должна разрешиться.