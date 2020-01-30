Экс-солистка "Серебра" выставила голую грудь в прозрачном корсете
Катя Кищук поделилась в соцсети очередным пикантным фото. Звезда распахнула пальто, показав корсет телесного цвета. Фанаты не смогли решить: то ли Катя показала им кусочек обнаженной груди, то ли подразнила поклонников, удачно подобрав цвет боди.
"У тебя соски видно", – написал наблюдательный подписчик. Другие немедленно подхватили: "это накладки с изображением мужских сосков", "наконец-то дождались, пацаны", "Тема сисек раскрыта", "я один вижу то, что вижу?", "Идеальная", "Жестоко", "Вот это бидоны ".
Однако некоторые решили, что Катя просто удачно пошутила и надела корсет с провокационным рисунком, напоминающим сосок. "Это ткань такая плотная с провокаторским рисунком)", "это не сосок, а рисунок такой, видно же", "Слишком низко для соска, но и на цветок не похоже", – отметили комментаторы на страничке Кищук в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Бывшая участница группы "Серебро" часто публикует в Сети провокационные снимки. Артистка не стесняется гулять по Парижу без белья или ездить в лимузине обнаженной, прикрыв тело блестками вместо одежды. Кищук пела в "Серебре" с 2016 по 2019 год. После ухода из группы Катя начала выкладывать на своей страничке в соцсети весьма откровенные фото. Однако не всем фанатам певицы нравятся ее сексуальные образы – многие критикуют Кищук за то, что она пустилась во все тяжкие.
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