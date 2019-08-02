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"По швам трещит": Кищук стянула пышную грудь корсетом

Екатерина Кищук. Фото: pixabay.com
Экс-солистка "Серебра" произвела фурор откровенным снимком

На свежем фото Катя Кищук позирует в корсете, из которого почти выпадает пышный бюст, с небольшой короной на голове. Она полулежит, слегка подняв ногу. Подписчики завелись.

"Одержима собой", – подписала кадр артистка.

Подписчики отреагировали бурно, но мнения разошлись. Некоторые заявили, что девушка слишком полная и корсет ей маловат (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранены): 

"Шо-то ты внатуре пухляш...", "Когда же ты начнёшь в зал ходить ?Худеть пора,уже", И сколько стоит такая булочка ?", "По швам трещит". 

Недовольные возмущались. "что с фэйсом, мать жива?", "Че лицо злое?" , "Дорогуша, лицо попроще, а то как-будто г...на поела", "Я испугалась", "Какие .....глаза", "один разврат", – отметили такие. 

Фанаты восхищались и сравнивали ее со звездами: "Вы ангел!", "Хорошее "доброе утро", "Ты прекрасна", "Милашка", "Принцесса", "И фигура клас, и внешность супер, мировая девушка", "Королева", "Молодая Памела Андерсон", "Анджелина Джоли на минималках", "Пугачиха".

Особенно эмоциональными были мужчины. "Катюха, ты великолепна", "вся такая в белом, но не для меня", "Детка , ты супер!", "Зачетная" "Ляяяя секазная", "Самка", "Хищщщщщница", – прокомментировали они.

Кищук давно известна благодаря своим провокационным фото в Instagram. Не так давно она засветила голое тело в блестках. Ранее прогулялась по Парижу без нижнего белья.

После ухода изгруппы "Серебро" она пустилась во все тяжкие. И всегда прекрасно справлялась с задачей быть объектом желания – могла надеть на обнаженное тело прозрачную розовую блузу со звездами на груди.

Полина ДОРОЖКИНА
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