Певица открыла шикарное декольте

Катю Кищук поклонники заподозрили в пластике. Все из-за новой фотографии, где экс-солистка группы "Серебро" показывает свой бюст. В Инстаграм сразу решили, что грудь блондинки выглядит больше, чем на других фото. Секрет выросшей груди пользователи видят в имплантах или лифчике, который приподнял формы артистки.

Изменившаяся грудь Кищук ничуть не смущает ее подписчиков в социальных сетях. Экс-солистка "Серебра" кажется им все такой же привлекательной и сексуальной.

"А какая-то дикая кошка?", "Мама мия, зайчик, ты отпад", "как всегда божественна", "Подушки безопасности", "Это имплантаты, не ведитесь", "Им тесно, бедные глаза...", "Грудь твоя, не обманывай", "им там тесно", "Грудь огонь", "Что за магия груди, раньше были меньше", "Зачем такой пуш-ап", "Грудь стала большая", – написали под фото знаменитости.

Катя Кищук пела в группе "Серебро" с 2016 по 2019 год. После ухода от Максима Фадеева певица записала свой музыкальный альбом, но поклонников, похоже, больше интересуют ее пикантные фотографии.

В Инстаграм Кищук регулярно снимается в сексуальных образах, чем вызывают бурную реакцию подписчиков.