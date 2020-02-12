Артистки развалилась на песке в бикини

Рита Дакота поделилась в Инстаграм снимком в купальнике. Подписчики сразу же принялись рассматривать тело певицы, ведь она призналась, что уже несколько дней голодает.

На снимке знаменитость выглядит счастливой, а формы ее ничуть не изменились, несмотря на жесткие ограничения – артистка пьет только воду. Как известно, голодание можно проводить только под контролем специалиста.

"Я не ем с 9 февраля, то есть глобально 4-ый день, а второй на голодной чистке. Планирую не есть еще минимум 2 дня. Посмотрим, что будет", - написала Дакота в Инстаграм.

Идеальное тело певицы – не результат диеты. Они призналась, что после родов не могла избавиться от лишнего веса и сделала липосакцию. Других молодых мам она от этой процедуры отговаривает.

Она считает, что липосакцию нужно запретить женщинам, родившим меньше трех лет назад, а операцию считает "крайней мерой".

"Ну нельзя же быть такой красивой. Просто бомба", "Какая ты красивая! Вдохновения тебе", "Прекрасная Рита", "Вы нас очень вдохновляете", "Вы богиня", "Шикарная, как и всегда", "Вы так расцвели", – прокомментировали снимок Риты Дакоты в Инстаграм.

До этого Рита Дакота поплавала без купальника.