Известная певица разделась после голодания
Рита Дакота поделилась в Инстаграм снимком в купальнике. Подписчики сразу же принялись рассматривать тело певицы, ведь она призналась, что уже несколько дней голодает.
На снимке знаменитость выглядит счастливой, а формы ее ничуть не изменились, несмотря на жесткие ограничения – артистка пьет только воду. Как известно, голодание можно проводить только под контролем специалиста.
"Я не ем с 9 февраля, то есть глобально 4-ый день, а второй на голодной чистке. Планирую не есть еще минимум 2 дня. Посмотрим, что будет", - написала Дакота в Инстаграм.
Идеальное тело певицы – не результат диеты. Они призналась, что после родов не могла избавиться от лишнего веса и сделала липосакцию. Других молодых мам она от этой процедуры отговаривает.
Она считает, что липосакцию нужно запретить женщинам, родившим меньше трех лет назад, а операцию считает "крайней мерой".
"Ну нельзя же быть такой красивой. Просто бомба", "Какая ты красивая! Вдохновения тебе", "Прекрасная Рита", "Вы нас очень вдохновляете", "Вы богиня", "Шикарная, как и всегда", "Вы так расцвели", – прокомментировали снимок Риты Дакоты в Инстаграм.
До этого Рита Дакота поплавала без купальника.
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