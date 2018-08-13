Звезда "Фабрики" хочет мирно расстаться с певцом

Развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна на данный момент не единственный в артистической среде. В субботу, 11 августа, стало известно о разладе у одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Об этом рассказала сама Рита Дакота. А Влад Соколовский пока промолчал.

Сегодня молодая артистка поблагодарила поклонников за поддержку, на которую даже не рассчитывала. Она потрясена тем, что стольким прекрасным сильным женщинам близка ее ситуация. При этом Рита предупредила, что не позволит прессе "обсасывать подробности развода".

Она не собирается "выносить это грязное белье напоказ, тыкать пальцем, перечислять имена и выкладывать доказательства, такого не будет". "Хайпить на своем разрушенном браке я не стану", – написала певица в Instagram.

Дакота также попросила не жалеть ее, ведь она постарается быстро избавиться от боли, которую ей принесло предательство близкого человека. И потребовала "не писать гадостей и проклятий в адрес Влада", так как ее "боль однажды утихнет, и останется только благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было... и, наконец, за самую главную ценность... – дочь".

Рита рассказала, что теперь все время посвятит малышке и карьере. И добавила, что хочет мирно расстаться с мужем.

Ранее артистка говорила, что муж разбил ей сердце изменами. Даже появление на свет десять месяцев назад наследницы – Мии – не укрепило их семью.

Рита с подругами и сестрой отдыхает в Греции, на острове Крит. Там артистка хочет успокоиться.

Для нее стали настоящим шоком и сильным ударом измены мужа. О том, как Рита переживала из-за этого, сообщила ее сестра Анна Чуприс.

"Та боль, которую сейчас проживает наша сильная мудрая девочка, невыносима для всех, кто ее любит. В ночь, когда она узнала все это, она выла от боли", – отметила родственница певицы, передает сайт "Комсомольская правда".

Новость о расставании артистов для многих стала полной неожиданностью. Семья, в которой недавно родился ребенок, считалась самой крепкой и эффектной в российском шоу-бизнесе.

Поклонники певицы не могли поверить в это. "Я в шоке....я смотрела ваши видосы и так вдохновлялась вашими отношениями!", "Влад в моих глазах всегда был лучшим отцом и мужем. Как так мог себя повести такой идеальный, на первый взгляд, человек?", "Господи, какое это предательство, а ведь действительно, картинка была идеальной", – написали они в соцсети.

И пожелали артистке: "Рита, держись! Все будет хорошо", "Все, что нас не убивает, делает сильнее.Дай бог сил пережить этот ад. Будьте счастливы, Рита".

Ранее казалось, что главной проблемой супругов было несогласие в вопросах питания. Пока артистка "налегала на витаминчики", ее муж предпочитал жареные ребрышки, напоминает EG.RU.