Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"У меня целая полка с секс-игрушками!": известная российская певица рассказала об интиме

Рита Дакота. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Звезда разоткровенничалась в Сети

Певица Рита Дакота поделилась со своими поклонниками необычным увлечением: оказывается, звезда серьезно работает не только над своей фигурой, но и над интимными мышцами.

"Что в 2019 году может быть "стыдного" в секс-тренингах? Первое, что мне врачи посоветовали в роддоме на след день после рождения Мии... Да, у меня целая полка с секс-игрушками, да, я изучаю тантру и даосские женские практики, и да, я тренирую и "те самые" мышцы в том числе. Каждый(!) день", - 

откровенно написала певица на своей страничке в Instagram.

Не все поклонники одобрили увлечение певицы – многие считают, что новомодных практик нет никакой пользы:

"Ну и толку от этих практик, мышц накачанных и игрушек. Итог то какой? Мужика этим не удержишь, хоть за тренируйся". 

Другие решили, что это просто рекламный пост:

"Это же просто реклама секс-тренингов. Мы не против, вам все таки семью кормить", "супер, нативная и надежная реклама наше все".  

Впрочем, большая часть прекрасных дам пришла в восторг от откровений Риты:

"Это для себя любимой,чтобы больше получать удовольствие!", "как вы правы", "Люди просто тупят не много ))) Когда пишут , что это стыдно ...", "отличная идея", "Вполне актуальная тема в наше время. Ничего постыдного в этом не вижу. Развиваться нужно во всех направлениях)" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Инфаркт: правда о смерти Скрипаля может всплыть через год

Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей