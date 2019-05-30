"У меня целая полка с секс-игрушками!": известная российская певица рассказала об интиме

Звезда разоткровенничалась в Сети

Певица Рита Дакота поделилась со своими поклонниками необычным увлечением: оказывается, звезда серьезно работает не только над своей фигурой, но и над интимными мышцами.

"Что в 2019 году может быть "стыдного" в секс-тренингах? Первое, что мне врачи посоветовали в роддоме на след день после рождения Мии... Да, у меня целая полка с секс-игрушками, да, я изучаю тантру и даосские женские практики, и да, я тренирую и "те самые" мышцы в том числе. Каждый(!) день", -

откровенно написала певица на своей страничке в Instagram.

Не все поклонники одобрили увлечение певицы – многие считают, что новомодных практик нет никакой пользы:

"Ну и толку от этих практик, мышц накачанных и игрушек. Итог то какой? Мужика этим не удержишь, хоть за тренируйся".

Другие решили, что это просто рекламный пост:

"Это же просто реклама секс-тренингов. Мы не против, вам все таки семью кормить", "супер, нативная и надежная реклама наше все".

Впрочем, большая часть прекрасных дам пришла в восторг от откровений Риты:

"Это для себя любимой,чтобы больше получать удовольствие!", "как вы правы", "Люди просто тупят не много ))) Когда пишут , что это стыдно ...", "отличная идея", "Вполне актуальная тема в наше время. Ничего постыдного в этом не вижу. Развиваться нужно во всех направлениях)" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).



