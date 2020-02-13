Гимнастка осталась недовольна дороговизной продуктов питания

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева, живущая в настоящее время в Майами, пожаловалась на проблемы со здоровым питанием в США.

Пост об этом она опубликовала на своей странице в Инстаграм, ответив, что продукты стоят очень дорого. В Соединенных Штатах бывшая гимнастка живет в связи с гастролями мужа Павла Воли.

"Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят как золото", – написала она в Инстаграм.



По ее словам, продукты в магазинах хоть и выглядят красиво, но часто не имеют вкуса и "будто пластмассовые". Также Утяшева рассказала, что овощные блюда в американских ресторанах часто могут стоит дороже, чем блюда из мяса.

Ранее Ляйсан Утяшева предстала в черном платье в пол с глубоким декольте, открывающим ее грудь.