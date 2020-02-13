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Овощи дороже золота: разочарованная Утяшева пожаловалась на жизнь в США

Овощи дороже золота: разочарованная Утяшева пожаловалась на жизнь в США
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гимнастка осталась недовольна дороговизной продуктов питания

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева, живущая в настоящее время в Майами, пожаловалась на проблемы со здоровым питанием в США.  

Пост об этом она опубликовала на своей странице в Инстаграм, ответив, что продукты стоят очень дорого. В Соединенных Штатах бывшая гимнастка живет в связи с гастролями мужа Павла Воли.  

 "Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят как золото", – написала она в Инстаграм.  

По ее словам, продукты в магазинах хоть и выглядят красиво, но часто не имеют вкуса и "будто пластмассовые". Также Утяшева рассказала, что овощные блюда в американских ресторанах часто могут стоит дороже, чем блюда из мяса.  

Ранее Ляйсан Утяшева предстала в черном платье в пол с глубоким декольте, открывающим ее грудь.  

Сергей САЗОНОВ

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