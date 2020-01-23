Необработанный снимок жены Павла Воли слили в Сеть

Знаменитую гимнастку Ляйсан Утяшеву, которая с легкостью переквалифицировалась в телеведущую, зрители считают сногсшибательной красоткой. У нее не только потрясающая фигура, доставшаяся в наследство от спортивного прошлого, но и безупречное лицо. Под сомнение естественное великолепие звезды ТНТ поставили авторы Инстаграм-аккаунта, которые слили в Сеть фотографию жены Павла Воли якобы без фильтров и коррекции.

На снимке "до" гимнастка выглядит гораздо старше своего возраста. Из-за слишком отечного лица и явных проблем с кожей узнать ее на снимке невозможно. Публикация с кадром будто бы до обработки и после нее не пользуется большим успехом – она получила каких-то пять отметок "нравится" и ни одного комментария.

Подписчики проигнорировали пост, как и сама спортсменка. Супруга резидента "Камеди клаб" не удостоила провокаторов вниманием, довольная тем, что поклонники восхищаются ее внешностью, с которой она постоянно экспериментирует. Начала с цвета волос, перекрасившись в блондинку.

Мнения фанатов о переменах любимицы разделились. Одни пришли в восторг, другие – раскритиковали смелое решение. Недавно спортсменка еще и лишилась густых длинных волос – теперь жена Павла Воли носит каре.

Ранее Ляйсан Утяшева с открытой грудью повертелась под снегом и поделилась деталями интимной жизни.