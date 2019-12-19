Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Утяшева с открытой грудью повертелась под снегом

Утяшева с открытой грудью повертелась под снегом
Ляйсан Утяшева. Фото: www.globallookpress.com
Гимнастка вспомнила свое спортивное прошлое

Ляйсан Утяшева опубликовала видео со съемок. Телеведущая предстала в черном платье в пол с глубоким декольте, открывающим ее грудь. Гимнастка, стоя под падающим искусственным снегом, рисовала в воздухе узоры гимнастической лентой.

"Вспомнила молодость", – заметил один из подписчиков. Под постом Утяшева решила провести опрос: представителей каких знаков зодиака среди ее поклонников больше. В комментариях пользователи активно отвечали телеведущей, а также сделали ей массу комплиментов.

"Вот как можно, практически не двигаясь, создавать такой шедевр! Ляйсан ты роскошная!", "Русалочка", "Какое платье красивое", "Обалденно", "Красавица... нет слов", "Такая красивая, лучезарная, светящаяся. Невероятно позитивный человек", "Суперэлегантно", "Ну какая куколка",

прокомментировали подписчики внешний вид гимнастки.

Ранее Утяшева рассказала о своей интимной жизни с Павлом Волей.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей