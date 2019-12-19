Гимнастка вспомнила свое спортивное прошлое

Ляйсан Утяшева опубликовала видео со съемок. Телеведущая предстала в черном платье в пол с глубоким декольте, открывающим ее грудь. Гимнастка, стоя под падающим искусственным снегом, рисовала в воздухе узоры гимнастической лентой.

"Вспомнила молодость", – заметил один из подписчиков. Под постом Утяшева решила провести опрос: представителей каких знаков зодиака среди ее поклонников больше. В комментариях пользователи активно отвечали телеведущей, а также сделали ей массу комплиментов.

"Вот как можно, практически не двигаясь, создавать такой шедевр! Ляйсан ты роскошная!", "Русалочка", "Какое платье красивое", "Обалденно", "Красавица... нет слов", "Такая красивая, лучезарная, светящаяся. Невероятно позитивный человек", "Суперэлегантно", "Ну какая куколка",

– прокомментировали подписчики внешний вид гимнастки.

Ранее Утяшева рассказала о своей интимной жизни с Павлом Волей.