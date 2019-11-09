Гимнастка порой устает от ненасытности мужа

Ляйсан Утяешва редко рассказывает об отношениях с Павлом Волей. Однако звезда решила сделать исключение и призналась, что по ночам она устает, но супруг не дает ей покоя.

"Он ненасытный. Он трехногий",

– рассказала гимнастка в YouTube-шоу Peopletalk TV.

Утяшева добавила, что особенно Воля проявлял к ней интерес после рождения первенца Роберта, потому она набрала вес и у нее появились округлости. Гимнастка посетовала, что сейчас грудь уменьшилась и теперь она по ней скорбит. Утяшева считает, что ее муж хочет третьего ребенка только ради того, чтобы ее формы вернулись.

"Такая грудь была. Пятый размер! Как было красиво, наливно!" – говорит порой Воля своей жене, отметила она.

Утяшева также поведала, что начала заниматься сексом в довольно позднем возрасте, потому что была сосредоточена на спорте. Из-за интимной близости у девушек растет грудь и попа, поэтому гимнастки стараются беречь себя подольше.