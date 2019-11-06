Жена Павла Воли устроила сексуальную фотосессию на улице

Ляйсан Утяшева порадовала подписчиков свежими снимками. На фото гимнастка позирует в парке в плаще, при этом на виду оказывается бюст знаменитости и стройные ноги. Судя по фото, которые опубликованы в Инстграм-историях, под плащом Утяшевой ничего нет.

Подписчики не перестают восхищаться идеальной фигурой супруги юмориста Павла Воли. Уйдя из большого спорта, 34-летняя звезда продолжает заниматься телом и делится секретами стройности в социальных сетях.

Например, Утяшева показала простое и эффективное упражнение из Китая – "Золотой петух стоит на одной ноге".

"Для выполнения упражнения необходимо полностью расслабиться, закрыть глаза и медленно понять одну ногу. Глаза не участвуют в поддержании равновесия, и в этот момент мозг запускает самостоятельный процесс восстановления внутренних органов", – поясняет гимнастка.

"Вы такая стройная и красивая", "Вы красавица", "Какое тело", "Ляйсан, вы такая молодец", "Ноги потрясающие у вас", – похвалили девушку подписчики.

Ранее "Утро" рассказывало о Кристине Асмус, которую начали травить после секс-видео.