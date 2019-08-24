"Отпад": Утяшева в прозрачном купальнике эротично развалилась на лестнице

Гимнастка устроила жаркую фотосессию

Ляйсан Утяшева посетовала, что за целое лето, которое заканчивается, так и не опубликовала снимки в купальниках с курортов, и решила исправиться. Артистка выложила в Instagram целый ряд кадров в разных "нарядах", чем привела поклонников в полный восторг.

"Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике. Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Мой выбор купальников на это лето",

– подписала снимки Утяшева.

На фото она позирует в купальнике бежевом, черном и белом. Она то лежит на лестнице, то позирует у дерева, то демонстрирует точеную фигуру на яхте. Фанатам понравились не только купальники гимнастки, но и ее потрясающее подтянутое тело.

"Вы Божественны!", "Шикарная", "Красотка", "Какая стройная", "Великолепная", "Да какие купальники?! Тут НОГИ!", "Какая стройная", "Ляйсан, Вы очень красивая, приятно смотреть", "Фигура отпад", "Какая офигенная, просто крутая", – прокомментировали кадры интернет-пользователи.