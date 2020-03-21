Кора дуба с давних времен известна целебными свойствами

Весь секрет в тиамине, который в ней содержится.

Повысить потенцию и выносливость в постели поможет отвар из коры дуба. Благодаря тиамину чувствительность мужского органа снижается, что позволяет продлить любовные игры. Кроме того, настойка полезна для профилактики развития простатита. Рецепт такого отвара очень прост.

Понадобится литр воды и две чайные ложки коры дуба. Ингредиенты смешать в кастрюле и довести до кипения. Затем поставить на водяную баню и подержать еще около 40 минут. Процедить и дать остыть. Пить следует дважды в день по стакану.

Отметим, что у коры дуба есть ряд противопоказаний. О целесообразности применения этого народного средства, а также дозировке и длительности приема лучше заранее спросить у врача, чтобы не нанести вреда здоровью.

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