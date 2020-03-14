Ароматное лекарство можно легко приготовить в домашних условиях

Старинные рецепты, проверенные временем, помогут укрепить мужскую силу. Это средство не нужно принимать внутрь – речь идет о смеси эфирных масел.

Чтобы повысить потенцию, можно купить несколько разных видов и сочетать, руководствуясь рецептам.

Так, например, в смесь победителя входит масло имбиря (3 капли), корицы (2 капли) и бергамота (3 капли). Эти ароматы усиливают сексуальное влечение и благотворно влияют на потенцию.

Есть и другой вариант – смесь Клеопатры, куда входит по 2 капли бергамота и мяты, 3 капли масла сандала и 4 капли нероли. Такое сочетание не только повышает потенцию у мужчин, но также восстанавливает ауру, хорошо влияет на эндокринную систему и помогает привести нервы в порядок при стрессе, делится автор канала "Балканский знахарь" в "Яндекс.Дзен".

Для использования целебных смесей понадобится аромалампа – недорогую вполне можно найти даже в аптеке. У разных эфирных масел есть свои противопоказания. Тщательно прочтите инструкцию, а лучше – посоветуйтесь с врачом.

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