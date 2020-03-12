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Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения

Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Мужскую силу улучшат спарринг-тренировки

С возрастом выработка тестостерона снижается. Физические упражнения помогут сильному полу не только остаться в хорошей форме, но и укрепят мужское здоровье.

Как утверждает автор блога "Ваш тренер" на "Яндекс Дзен", хорошо поднимают тестостерон силовые упражнения с максимальным весом – они вызывают настоящий всплеск норадреналина и мужского полового гормона. Таким способом организм реагирует на интенсивную нагрузку. Мужчинам старше 50 лет, тренироваться с максимальным весом можно не более одного-двух раз в месяц, выполнять нужно по два-три подхода. Кроме того, к упражнениям нужно заранее подготовиться: пить больше коллагена, белка и цинка. Это поможет уберечься от проблем с суставами.

Усиливается выработка тестостерона и при спарринг-тренировках. Сейчас они стали очень популярны – и этому есть объяснение. После спарринга по боксу уровень дофамина и тестостерона просто взлетает. Подойдет для мужчин в возрасте и греко-римская борьба. В этом виде спорта нет опасных бросков, поэтому опасность получить травму практически отсутствует. Суставы получают щадящую нагрузку, а все мышцы тела работают.

Специалисты утверждают, что стрессы и депрессия негативно влияют на потенцию. Чтобы справиться с этим состоянием, эксперты советуют попробовать соревновательные виды спорта. Можно играть в команде – в футбол или волейбол, а можно сражаться с одним противником, к примеру, выбрать большой теннис. И в том, и в другом случае повысится жизненный тонус, а гормональный фон придет в норму.

Обычный бег также нормализует выработку тестостерона, однако пробежки должны быть достаточно интенсивными: не менее 40-50 минут. Серьезными физическими нагрузками лучше заниматься под присмотром специалиста. Если же со здоровьем возникли серьезные проблемы, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Ранее "Утро" рассказало о профилактике простатита


Валентина МАЙОРОВА

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