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Сладкий рецепт: как дожить до 100 лет

Сладкий рецепт: как дожить до 100 лет
Фото: pixabay.com
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Если каждый день перед едой принимать по столовой ложке меда с лимоном, можно прожить много лет и сохранить здоровье.

Именно такой системы придерживался дед автора блога "Кулинария от VosMarket" на "Яндекс Дзен". Мужчина родился в 1891 г. и умер естественный смертью век спустя, в 1991 году. Важно, что в столь почтенном возрасте он оставался совершенно здоровым. 

Приготовить целебную медово-лимонную смесь очень просто. Для этого один-два лимона нарезать кружочками, положить в стеклянную банку и полностью залить медом. После этого банку нужно закрыть крышкой и дать настояться в течение пары суток. На третий день банку можно открыть – продукт готов к употреблению. Однако следует помнить, что перед применением народных средств необходимо проконсультироваться с врачом. 

Ранее "Утро" рассказало о том, что нужно есть, чтобы прожить до 90 лет.

Валентина МАЙОРОВА

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