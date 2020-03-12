Всего два простых ингредиента помогут стать рекордсменом

Если каждый день перед едой принимать по столовой ложке меда с лимоном, можно прожить много лет и сохранить здоровье.

Именно такой системы придерживался дед автора блога "Кулинария от VosMarket" на "Яндекс Дзен". Мужчина родился в 1891 г. и умер естественный смертью век спустя, в 1991 году. Важно, что в столь почтенном возрасте он оставался совершенно здоровым.

Приготовить целебную медово-лимонную смесь очень просто. Для этого один-два лимона нарезать кружочками, положить в стеклянную банку и полностью залить медом. После этого банку нужно закрыть крышкой и дать настояться в течение пары суток. На третий день банку можно открыть – продукт готов к употреблению. Однако следует помнить, что перед применением народных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

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