Отказ от прививок чреват последствиями

Опасное инфекционное заболевание легко перепутать с банальной ОРВИ. Речь идет о коклюше, который, по словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области Елены Мескиной, в последнее время мутировал.

Сейчас коклюшная палочка отличается от той, что вызывала недуг 30 лет назад, пояснила эксперт. Она отметила, что ежегодно фиксируется рост заболеваемости из-за увеличения числа непривитых людей, передает "Подмосковье сегодня".