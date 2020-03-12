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За обычной простудой прячется опасная болезнь

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Отказ от прививок чреват последствиями

Опасное инфекционное заболевание легко перепутать с банальной ОРВИ. Речь идет о коклюше, который, по словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области Елены Мескиной, в последнее время мутировал.

Сейчас коклюшная палочка отличается от той, что вызывала недуг 30 лет назад, пояснила эксперт. Она отметила, что ежегодно фиксируется рост заболеваемости из-за увеличения числа непривитых людей, передает "Подмосковье сегодня".  

Ксения АНДРЕЕВА

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