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Безглютеновая диета оказалась вредна для здоровья

Безглютеновая диета оказалась вредна для здоровья
Фото: pixabay.com
"Запрещенные" продукты защитят от бактерий и вирусов

Здоровым людям не пойдет на пользу безглютеновая диета, считает врач-диетолог ФНКЦ ФМБА России Анастасия Ефимова. Выбирать такой тип питания должны только те, кто болен целиакией – заболеванием, которое связано с нарушением работы толстой кишки.

В последнее время отказ от продуктов, содержащих глютен или клейковину, становится все более популярным. Однако пшеница, рожь, овес, манная крупа и макароны не только питательны, но и полезны для здоровья. В них есть витамины и минералы, макро и микроэлементы, а также клетчатка. Кроме того, они содержат аминокислоты, укрепляющие иммунитет и защищающие от вирусов и опасных бактерий.

Те, кто исключают из рациона глютен, часто сталкиваются с дефицитом витаминов группы В и железа. Также у них вырастает риск развития грибковых инфекций, добавила медик. 

Ефимова уточнила, что некоторые диетологи советуют пациентам с лишним весом переходить на безглютеновое питание, чтобы быстрее прийти в норму. Однако делать это можно лишь под наблюдением врача и в течение ограниченного периода времени, сообщает портал MEDaily. 

Ранее иммунологи предупредили, что низкокалорийные диеты могут быть опасны.

Валентина МАЙОРОВА

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