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Вдобавок к китайской заразе: в России заявили об угрозе пандемии другой болезни

Вдобавок к китайской заразе: в России заявили об угрозе пандемии другой болезни
Фото: Franziska Kraufmann/dpa/www.globallookpress.com
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И масштабы распространения этой проблемы растут. На данный момент диагноз "ожирение" поставлен 26% россиян, а избыточные килограммы имеются у 50% граждан старше 30 лет. Об этом сообщили медики на заседании Межведомственного совета при Минздраве России по общественному здоровью.

"Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, – это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% – ожирение", – заявил научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.  

Также он отметил важность просветительской деятельности в вопросах правильного питания и необходимость наличия должной физической активности, сообщает "Вечерняя Москва".

Помимо этого, врач обратил внимание на  такую проблему, как дефицит витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, которые существенно влияют на правильность обмена веществ, передает "Царьград".

Ранее "Утро" рассказало о самых действенных и безопасных для организма диетах.

Александра АКСЕНОВА

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