Лишний вес есть больше чем у половины жителей нашей страны зрелого возраста

И масштабы распространения этой проблемы растут. На данный момент диагноз "ожирение" поставлен 26% россиян, а избыточные килограммы имеются у 50% граждан старше 30 лет. Об этом сообщили медики на заседании Межведомственного совета при Минздраве России по общественному здоровью.

"Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, – это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% – ожирение", – заявил научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

Также он отметил важность просветительской деятельности в вопросах правильного питания и необходимость наличия должной физической активности, сообщает "Вечерняя Москва".

Помимо этого, врач обратил внимание на такую проблему, как дефицит витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, которые существенно влияют на правильность обмена веществ, передает "Царьград".

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