Для борьбы со старением не требуется много денег

Определенные продукты могут сохранить молодость и красоту на долгие годы. Чтобы оставаться здоровыми и энергичными после 50 лет, их нужно употреблять в пищу регулярно.

В первую очередь, стоит ввести в рацион рыбу. Лучше всего – лосось: в нем содержатся жирные кислоты омега-3, которые сохраняют силу и блеск волос, ускоряют их рост. Полезные вещества поддерживают работу мозга и замедляют процессы старения. Лосось подойдет для борьбы против сухости в глазах, которая может привести к серьезному воспалению.

Цитрусовые восполняют запас витамина C в организме, которого не хватает в условиях России. Фрукты обладают запасом антиоксидантов, которые борются против инфекций и воспалений в организме. Вещества также продлевают молодость и влияют на качество кожи.

Еще одним мощным источником противовоспалительных веществ врачи называют морковь. Этот овощ поддерживает остроту зрения, которая с возрастом начинает ухудшаться.

Кроме того, эксперты советуют регулярно употреблять соевый сыр тофу. Продукт снижает кровяное давление и препятствует образованию тромбов. В нем содержатся изофлавонолы, которые обладают противоопухолевыми и антимикробными свойствами. Полезные элементы могут бороться с некоторыми видами рака.

Крестоцветные овощи являются источником ряда лечебных веществ: витаминами E, K, кальцием, селеном, калием. Капуста, брокколи и цветная капуста полезны для работы мозга и борьбы со стрессом. Содержащаяся в них клетчатка регулирует уровень сахара.

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